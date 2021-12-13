Намет, який розгорнули рятувальники, розрахований на 50 людей

У Тернополі облаштували перший пункт обігріву. На території благодійного фонду «Карітас», що на вул. Замонастирській, 1, працівники ДСНС спільно з волонтерами фонду розгорнули спеціальний намет. Шатро може вмістити до 50 людей одночасно, передає «Суспільне».

Пункт обігріву розгорнули через те, що найближчим часом синоптики прогнозують погіршення погодніх умов. Намет на території «Карітасу» працюватиме до завершення холодів.

«Приходити в пункт обігріву може будь-хто. Через холоди настала така проблема для тих людей, які не мають свого постійного житла, або для тих, хто вдома тільки ночує, а цілий день змушений шукати засоби для свого виживання. І для того, щоб ці люди не мерзли, ми розгорнули цей намет», – розповідає директор благодійного фонду «Карітас», отець Роман Загородний.

Священник додає, що в фонді вони щоденно видають благодійні гарячі обіди для потребуючих людей. Після того, як вони поїдять, то зможуть відпочити в цьому наметі. Тут постійно працюватиме грубка, щоб обігріти пункт.

За словами Романа Загороднього, працюватиме пункт щодня з 09:00 до 17:00. Декілька разів на день туди приїжджатимуть рятувальники, щоб надати допомогу людям з переохолодженнями.

Директор фонду каже, пункт обігріву на території "Карітасу" відкрили вперше. В самому ж фонді потребуючі окрім їжі зможуть також отримати за необхідності теплий одяг та зимове взуття.

На території Тернопільщини – це перший пункт обігріву цієї зими. Згадом, за необхідності рятувальники розгортатимуть ще пункти обігріву. Також при переохолодженні та обмороженні можна звернутися в будь-яке приймальне відділення лікарень краю.