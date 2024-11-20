Багатоповерхівка замикатиме новий квартал на вул. Роксоляни

У районі Левандівки збудують 8-поверховий житловий комплекс. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні Львівської міської ради у вівторок, 19 листопада.

Йдеться про нове будівництво в районі незавершеної вул. Суботівської, фактично на вул. Роксоляни. Тут планують збудувати 8-поверховий житловий комплекс із вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом.

Візуалізація забудовника

Керівник управління архітектури ЛМР Роман Крушельницький повідомив, що забудовник надав гарантійний лист, яким зобовʼязався інвестувати в інфраструктуру кварталу. Суму інвестицій не розголошують.

За містобудівними умовами і обмеженнями до міської ради звернулося ТзОВ «Фірма “Каменяр”». За даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована у 1996 році у Львові та належить Богдану і Любові Демчинам. Компанії належить нерухомість на вул. Роксоляни, 57, а також із 2024 року вона орендує під майном ділянку площею 0,1 га.