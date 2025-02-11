213-мм реактивний бомбомет РБУ-6000 «Смерч-2» на шасі вантажівки «Урал 4320»

Українські військові знищили рідкісну бойову техніку ворога – корабельний бомбомет «Смерч-2». Сталось це на Лиманському напрямку, повідомили в Telegram-каналі «Хортицький вітер» у вівторок, 11 лютого.

Зазначається, що воїни 63-ї окремої механізованої бригади вистежили й знищили ворожий бомбомет у лісах на Лиманському напрямку.



«Окупанти на базі вантажівки “Урал” встановили корабельний бомбомет “Смерч-2”. Однак загарбники не врахували один єдиний момент, що від пілотів батальйону безпілотних систем та їхніх великих нічних дронів не сховаєшся», – ідеться в повідомленні.

Характеристика реактивного бомбомета РБУ-6000 «Смерч-2»

РБУ-6000 – це радянський морський бомбомет зі стаціонарною навідною у двох площинах установкою з 12 радіально розташованими стволами. Реактивно-бомбометна установка була прийнята на озброєння ВМФ СРСР в 1961 році. Вона призначена для знищення підводних човнів і торпед противника, пише портал «Мілітарний».

Граничні кути наведення РБУ-6000 у вертикальній площині – від -15° до +60°, у горизонтальній площині за курсовим кутом – від 0° до +180°. Швидкість приводів наведення в автоматичному режимі складає 30° на секунду, у ручному – 4° на секунду.

Установку озброюють глибинними бомбами РГБ-60 з підривною системою УДВ-60. Маса бомби – 113,6 км, швидкість польоту – до 300 м/с. Максимальна дальність ураження – 5230 м.

Встановлена на кораблях РБУ-6000 має спеціальний механізм заряджання боєприпасів з погреба під установкою. Встановлена на автотехніку та бронетехніку установка буде заряджатися вручну. Наведення на ціль також буде виконуватися в ручному режимі, кажуть аналітики.

Як писав ZAXID.NET, на початку лютого Сили безпілотних систем ЗСУ знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса». Ворог використовував його цей для захисту від БпЛА.