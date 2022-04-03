Випадки колабораціонізму на Луганщині зустрічаються, хоч і не часто

У Луганській області серед голів громад та мерів виявилося чотири зрадники: у Рубіжному, Міловому, Марківці і Станиці Луганській. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Серед голів громад маємо чотирьох зрадників у Рубіжному, Міловому, Марківці, Станиці Луганській. На цих особах після перемоги побачимо, як працює закон про колаборантів», – йдеться у повідомленні.

Сергій Гайдай в ефірі телемарафону прокоментував дії мера Рубіжного, який виявився державним зрадником, і тепер розповідає про нібито українських «нацистів» російським пропагандистським ЗМІ. За словами голови Луганської ОВА, випадки колабораціонізму зустрічаються, хоч і не часто.

«Є в нас приклади, на жаль, у Станиці Луганській, в Марківці і в Міловому. Решта керівників територій або виїхали, або залишилися на території, але не співпрацюють з окупантами – просто займаються гуманітарними питаннями», – розповів голова ОВА.

Нагадаємо, мер Рубіжного Сергій Хортів зрадив Україну і перейшов на сторону військових Російської Федерації. У мережі опублікували відео, в якому Хортів у стилі російської пропаганди називає ЗСУ «нацистами» і закликає скласти зброю.