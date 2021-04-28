У Луганській області викрили терористичну групу, яка планувала розпорошити хлор у місці дислокації військових. Про це у вівторок, 28 квітня, повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора.

За даними слідства, учасники групи збиралися розпорошити отруйну речовину у приміщеннях одного з об’єктів інженерної інфраструктури області, де тимчасово дислокується підрозділ ЗСУ.

Як зазначається, у двох учасників викритої групи вилучили засоби для збирання та передавання інформації щодо оборонної сфери України співробітнику так званого міністерства держбезпеки «ЛНР».

Також в Офісі генпрокурора запевнили, що зловмисники отримували дані про розташування українських оборонних об’єктів, позиції та переміщення військової техніки, зокрема від військовослужбовця ЗСУ.

Наразі організатора групи затримали, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258—3 (створення терористичної групи) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри всім учасникам групи та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв ZAXID.NET, росіяни зламали камери відеоспостереження ОБСЄ, щоб встановити мінометну позицію. Наразі бойовики замінили камери ОБСЄ на свої і використовують їх для обстрілів позицій ЗСУ.