Внаслідок ДТП 18-річний водій легковика був госпіталізований у реанімацію

Пізно ввечері 13 серпня на трасі між Червоноградом та Радеховом трапилась ДТП за участі 18-річного водія легковика та вантажівки. Унаслідок зіткнення водій легковика потрапив у реанімацію.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, аварія сталася 13 серпня близько 22:40 на автодорозі Червоноград-Броди у селі Новий Витків Червоноградського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля ЗАЗ, яким керував 18-річний житель одного з сіл Червоноградського району, та вантажівки Volvo під керуванням 33-річного мешканця одного з сіл Золочівського району.

Аварія сталася у селі Новий Витків Червоноградського району

Внаслідок ДТП 18-річний водій легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімацію.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.