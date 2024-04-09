Аварія сталась ввечері 8 квітня у селищі Підбуж (Східницька громада)

Ввечері у понеділок, 8 квітня, у селищі неподалік Східниці 18-річний хлопець за кермом авто Opel Vectra на смерть збив 4-річного хлопчика. Про це повідомили у Нацполіції Львівщини.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, аварія сталась близько 19:00 8 квітня у селищі Підбуж (Східницька громада). Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Opel Vectra, 18-річний житель одного з сіл району, наїхав на 4-річного місцевого мешканця. Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та, незважаючи на зусилля медиків, помер у автомобілі швидкої допомоги.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.