Аварія сталась на трасі у межах Старого Самбора

У четвер, 28 березня, у Старому Самборі трапилась смертельна ДТП. Як повідомили ZAXID.NET у поліції, автомобіль збив двох дівчат, які їхали на самокаті. Від отриманих травм 10-річна дівчинка загинула, інша перебуває у лікарні.

Першим про смертельну ДТП повідомив сайт «Львівська мануфактура новин» та опублікував фото із місця події. За даними журналістів, аварія сталась на вул. Лева Галицького у Старому Самборі (траса Львів-Самбір-Ужгород, що йде через місто). Двоє дівчат їхали на самокаті, коли їх збило авто. Унаслідок зіткнення одна дівчинка загинула, а інша перебуває у лікарні.

У прес-службі Нацполіції Львівщини ZAXID.NET підтвердили інформацію про смертельну ДТП, уточнивши, що наїзд скоїв автомобіль Hyundai, а обоє дівчаток 2013 року народження. Наразі слідчі встановлюють усі обставини.