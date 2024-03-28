Пішохід зазнав важких травм, від яких помер у лікарні

Пізно ввечері 27 березня на трасі біля міста Рудки, що на Львівщині, водій збив 81-річного чоловіка та втік з місця ДТП. Пішохід зазнав важких травм, від яких помер у лікарні. Поліція розшукує винуватця ДТП.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, аварія сталася 27 березня, приблизно між 21:30 та 22:30, на автодорозі Львів-Самбір-Ужгород між містом Рудки та селом Вістовичі Самбірського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на 81-річного місцевого мешканця та поїхав з місця події.

Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та, незважаючи на зусилля медиків, помер у лікарні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.