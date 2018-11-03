На Львівщині 23-річний чоловік викрав автомобіль, щоб покататись з дівчиною

Поліцейські затримали чоловіка, що 2 листопада викрав автомобіль Skoda Octavia у селі Старий Добротвір, що у Кам’янка-Бузькому районі Львівщині. Як повідомляє Нацполіція Львівщини, затриманий виявився 23-річним односельчанином власника авто.

60-річний чоловік звернувся до поліції близько 20:00 2 листопада та повідомив, що невідома особа викрала його авто Skoda Octavia у селі Старий Добротвір.

Поліцейські встановили особу зловмисника – 23-річного односельчанина потерпілого, який вже знаходиться під слідством щодо причетності до кількох крадіжок. За словами чоловіка, він викрав чужий автомобіль, щоб «покататися з дівчиною».

Чоловік затриманий в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому судом міри запобіжного заходу. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом).