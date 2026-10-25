Водій автомобіля в'їхав у стіну на вул. Підзамче у місті Стрий

У неділю, 25 жовтня, сталася смертельна аварія у місті Стрий на Львівщині. Водій Daewoo Lanos в’їхав у стіну будинку і від отриманих травм загинув на місці. Пасажирка легковика отримала травми та була госпіталізована. Про це повідомили у поліції Львівщини.

Як йдеться у повідомленні, аварія сталася близько опівночі на вул. Підзамче у місті Стрий. За попередніми даними правоохоронців, 27-річний водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням та на великій швидкості в’їхав у стіну житлового будинку.

Фото поліції

Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці події. 28-річну пасажирку після зіткнення затиснуло в понівеченому салоні автомобіля. Рятувальникам вдалося її деблокувати, після чого її доправили до лікарні. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.

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