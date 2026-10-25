Правоохоронці встановлюють усі обставини події

У суботу, 24 жовтня, між селами Дем’янка Наддністрянська та Заріччя на Львівщині сталася смертельна аварія. Внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув водій автомобіля Fiat Doblo. Про це у неділю, 25 жовтня, повідомили в поліції Львівщини.

Як йдеться в повідомленні, аварія сталася близько 9:55 на автодорозі між селами Дем’янка Наддністрянська та Заріччя на Стрийщині. За попередніми даними правоохоронців, зіткнулися автомобіль Fiat Doblo, яким керував 67-річний львів’янин, та вантажівка DAF під керуванням 28-річного мешканця Стрийщини. Внаслідок аварії 67-річний водій Fiat Doblo загинув на місці події.

Фото поліції

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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