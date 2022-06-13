Ввечері у неділю, 12 червня, до реанімації Сколівської центральної районної лікарні доставили чоловіка, якого вкусила змія. Про це повідомили рятувальники.

32-річний чоловік живе у селі Ялинкувате у Стрийському районі Львівщини (поруч із селом Волосянка). Ввечері 12 червня його вкусила змія у ліву стопу, через що його госпіталізували до реанімаційного відділення Сколівської ЦРЛ.

Рятувальники закликають бути обережними у лісі чи на природі, особливо у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. У ліс краще взувати високе, щільне взуття, яке змія не прокусить.

При зустрічі із змією не варто панікувати, не треба наближатись і не робити різких рухів, а спокійно відійти. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.