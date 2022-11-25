Після порятунку чоловік був у задовільному стані і не потребував медичної допомоги

У селі в Червоноградському районі 45-річний чоловік впав у 20-метрову криницю та дивом вижив. Як повідомила прес-служба рятувальників, їм вдалося витягти потерпілого за допомогою мотузки, якою той обв'язався.

Випадок трапився у п'ятницю, 25 листопада, у селі Адамівка. Близько 14:45 рятувальників повідомили, про те, що на вул. Центральній у криницю впав чоловік.

Криниця, куди впав 45-річний чоловік (фото ДСНС)

«Надійшло повідомлення про те, що в полі у криницю глибиною 20 метрів, без води, впав чоловік, 1977 року народження. На даний виклик було направлено рятувальників з Радехова та села Лопатин», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Рятувальникам вдалося дістати чоловіка з 20-метрової глибини за допомогою мотузки, якою чоловік себе обв'язав. 45-річного чоловіка передали медикам, які також приїхали на виклик. Попри падіння з такої висоти, чоловік медичної допомоги не потребував.