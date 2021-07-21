У селі на Золочівщині кобила відкусила праву щоку 5-річній дівчинці
Дитина хотіла погладити лоша, що кобила сприйняла як загрозу
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У вівторок, 20 липня, до опікового відділення 8-ї міської клінічної лікарні з одного із сіл Золочівського району госпіталізували 5-річну дівчинку, яку за щоку вкусила кобила. Маленьку пацієнтку готують до операції, повідомив ZAXID.NET завідувач опікового відділення лікарні Василь Савчин.
За словами лікаря, дівчинка живе в одному із сіл Золочівського району (колишньому Буському районі). Вона хотіла погладити лоша, а поруч була кобила, яка й вкусила маленьку за праву щоку.
До 8-ї лікарні маленьку пацієнту госпіталізували 20 липня. Дефект м’яких тканин доволі великий, розміром приблизно 5 на 8 см. Дівчинку зараз готують до операції.
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