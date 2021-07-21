У вівторок, 20 липня, до опікового відділення 8-ї міської клінічної лікарні з одного із сіл Золочівського району госпіталізували 5-річну дівчинку, яку за щоку вкусила кобила. Маленьку пацієнтку готують до операції, повідомив ZAXID.NET завідувач опікового відділення лікарні Василь Савчин.

За словами лікаря, дівчинка живе в одному із сіл Золочівського району (колишньому Буському районі). Вона хотіла погладити лоша, а поруч була кобила, яка й вкусила маленьку за праву щоку.

До 8-ї лікарні маленьку пацієнту госпіталізували 20 липня. Дефект м’яких тканин доволі великий, розміром приблизно 5 на 8 см. Дівчинку зараз готують до операції.