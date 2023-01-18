За умисне вбивство злочинцю загрожує до 15 років ув'язнення

Увечері 17 січня в селі на Дрогобиччині знайшли тіло вбитого 74-річного чоловіка. Убивцею виявився 46-річний знайомий чоловіка, якого поліції вдалося затримати за гарячими слідами.

Близько 20:15, у вівторок, до поліції зателефонувала жінка і повідомила, що її батька вбили. Тіло чоловіка вона виявила в хаті. Поліцейські, які приїхали на виклик, виявили на тілі 74-річного власника помешкання ножове поранення в шию.

«Поліцейські встановили, що до скоєння злочинну причетний 46-річний житель одного з сіл району. Того дня зловмисник прийшов у гості до потерпілого. Під час розпивання спиртних напоїв у них виник конфлікт, у ході якого зловмисник завдав господарю удар ножем у горло, від якого той помер на місці події», – повідомила поліція.

Зловмисника було затримано за гарячими слідами. За умисне вбивство злочинцеві загрожує від семи до п’ятнадцяти років ув'язнення. Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.