Підзрюваний у вбивстві може сісти до в'язниці на 15 років, чоловікові вже оголосили підозру у злочині

В одному із сіл Самбірського району у суботу, 14 січня, вбили 26-річного чоловіка. Тіло вбитого знайшли у сільському гуртожитку. Поліція за гарячими слідами затримала підозрюваного у злочині, ним виявився вдвічі старший колега по роботі жертви.

Як відомо ZAXID.NET, тіло вбитого було знайдене у гуртожитку в селі Вощанці, що на Самбірщині. За даними поліції, На тілі 26-річного чоловіка були сліди ножових поранень, але, як встановив експерт, жертва загинула від удушення електричним кабелем.

За гарячими слідами поліції вдалося знайти та затримати підозрюваного, ним виявився 51-річний співробітник вбитого.

Обоє чоловіків працювали охоронцями техніки на сільськогосподарському підприємстві. У суботу чоловіки разом випивали і раптово почали сперечатися. Під час конфлікту 51-річний мешканець Стрийщини спершу вдарив ножем свого колегу, а потім схопив електричний кабель та задушив 26-річного чоловіка.

Слідчі поліції вже повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення.