Вночі з неділі на понеділок, 2 січня, у Львові патрульні затримали двох осіб, які перебували у розшуку за важкі злочини. Серед затриманих 35-річна мешканка Харківщини, яку розшукують за вбивство, повідомила прес-служба поліції.

На проспекті Свободи патрульні затримали 35-річну жінку за порушення комендантської години. Проте під час перевірки документів виявилося, що жінка перебуває у розшуку за вбивство вчинене два роки тому. Мешканку Харківщини негайно ж затримали та передали слідчим у відділок.

До слова тієї ж ночі патрульні затримали ще одного злочинця. Небайдужі львів'яни викликали поліцію на вул. Гетьмана Мазепи через непритомного чоловіка. Поліцейські, які приїхали на виклик привели чоловіка до тями, виявилося, що він – 39-річний шахрай, якого розшукує поліція Черкаської області. Чоловіка затримали.