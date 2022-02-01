На Львівщині чадним газом отруїлися троє людей, двоє із постраждалих діти – 7 і 8 років. Дітей у стані середньої важкості госпіталізували Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, випадок трапився 31 січня, близько 22:50, у селі Івано-Франкове Яворівського району. У приватному будинку на вул. Короткій чадним газом отруїлося троє людей, із них двоє – діти 2013 та 2014 року народження.

Дітей у стані середньої важкості госпіталізували Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, що на вул. Дністерській, 27 у Львові.

Аварійна бригада АТ «Львівгаз» припинила подачу газу до будинку. Обставини події встановлюють поліцейські.