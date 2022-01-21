20 січня у с. Кнісело (Бібрська громада) на Львівщині отруїлись чадним газом двоє людей. Чоловік загинув, жінку шпиталізували, її стан критичний.

Випадок трапився близько 11 ранку у приватному житловому будинку, повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

59-річний чоловік помер ще до приїзду швидкої допомоги, жінку 1970 року народження у важкому стані шпиталізували у лікарню швидкої допомоги.

Будинок обладнаний газовою плитою та колонкою. Працівники газової служби відключили будинок від газопостачання. Причини отруєння встановлюють.

Нагадаємо, це вже другий смертельний випадок отруєння чадним газом за неповний місяць.