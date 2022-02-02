За минулу добу на Львівщині чадним газом отруїлися п’ятеро осіб. Один випадок стався 1 лютого, близько 06:40 у квартирі в Брюховичах, інший цього ж дня близько 9:45 – у котельні дитсадка у с. Погірці Самбірського району.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, у Брюховичах у квартирі будинку по вул. Лікарській, 12а чадним газом отруїлися 3 особи, з них двоє – діти. Дітей, хлопчика 2102 року народження та дівчинку 2018 року народження, в стані середнього ступеня важкості госпіталізували в міську дитячу клінічну лікарню. Також чадним газом отруїлася мама дітей 1981 року народження.

Квартира обладнана двохфункційним газовим котлом та газовою плиткою. Аварійна бригада ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинила подачу газу до будинку.

Ще один випадок стався близько 09:45 у с. Погірці (Рудківська МТГ) Самбірського району. В котельні, яка знаходиться в окремій будівлі та належить до закладу середньої дошкільної освіти «Журавлик», чадним газом отруїлися двоє чоловіків 1969 та 1078 років народження.

Для опалення дитсадка використовувалися два газові котли, Їх тимчасово опломбувала аварійна бригада ПАТ «Львівгаз». Зараз заклад перебуває на карантині.

Обставини обох подій з’ясовують.