У Львові чадним газом отруївся 5-річний хлопчик
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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У середу, 26 січня, у Львові чадним газом отруївся 5-річний хлопчик. Потерпілого госпіталізували в міську дитячу лікарню.
Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, випадок трапився 26 січня, близько 15:00, у квартирі будинку на вул. Братів Міхновських, 2. Чадним газом отруївся 5-річний хлопчик.
Потерпілого в стані різного ступеня важкості госпіталізували до міської дитячої клінічної лікарні.
Квартира обладнана ПГ-4 та газовим котлом. Аварійна бригада АТ «Львівгаз» припинила подачу газу до газового котла. Обставини події встановлюють.
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