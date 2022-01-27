У середу, 26 січня, у Львові чадним газом отруївся 5-річний хлопчик. Потерпілого госпіталізували в міську дитячу лікарню. Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, випадок трапився 26 січня, близько 15:00, у квартирі будинку на вул. Братів Міхновських, 2. Чадним газом отруївся 5-річний хлопчик. Потерпілого в стані різного ступеня важкості госпіталізували до міської дитячої клінічної лікарні. Квартира обладнана ПГ-4 та газовим котлом. Аварійна бригада АТ «Львівгаз» припинила подачу газу до газового котла. Обставини події встановлюють.

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