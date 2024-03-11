Злочинців затримали під час одержання частини хабара

На Львівщині затримали двох чоловіків, які за 13 тис. доларів підробляли посвідчення волонтера, завдяки яким військовозобов’язані могли виїжджати за кордон.

Як повідомили 11 березня в прокуратурі, двоє мешканців Львівщини організували схему, за якою військовозобов’язані чоловіки могли виїхати за кордон. Для цього вони пообіцяли «клієнту» виготовити посвідчення волонтера, на підставі якого дані про нього вносились до системи «Шлях». Свої послуги вони оцінили у 13 тис. доларів з однієї людини.

Фото прокуратури

Чоловіків затримали під час одержання ними частини грошей – 2,4 тис. доларів. Слідчі повідомили їм про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон за ч. 3 ст. 332 ККУ.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі з’ясовують інших причетних до злочинної схеми.