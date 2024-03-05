Пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне», через який 29 червня 2023 року Андрій Дудяк не зміг вивезти ухилянта

Самбірський районний суд визнав винним Андрія Дудяка в незаконному переправленні людей через державний кордон, але звільнив від покарання, призначивши три роки іспитового терміну. У вироку йдеться, що спільник обвинуваченого вносив військовозобов'язаних у систему «Шлях» як водіїв міжнародних перевезень, а Андрій Дудяк, який має інвалідність другої групи, перевозив чоловіків через кордон і повертався в Україну. Обвинувачений допоміг втекти за кордон сімом чоловікам. Восьмий чоловік, якого перевозив підсудний, не зміг пояснити прикордонникам мету виїзду. У вироку не зазначають, яку винагороду отримали організатори злочинної схеми.

Згідно з матеріалами справи, правоохоронці не змогли встановити спільника Андрія Дудяка, який був головним організатором злочинної схеми. Для прикриття чоловік використовував двох підприємців, які спеціалізуються на вантажних перевезеннях. Також він залучив до схеми Андрія Дудяка, який може вільно перетинати кордон, оскільки має інвалідність. Чоловіки разом шукали військовозобов'язаних, які хотіли потрапити до ЄС, подавали фіктивні відомості до системи «Шлях», щоб чоловіки мали статус водіїв. Згодом супроводжували та переправляли ухилянтів через кордон на орендованому підприємцями транспорті.

Військовозобов'язані отримували детальний інструктаж, як поводитися на кордоні. Андрій Дудяк сідав в автомобіль з ухилянтами та їхав до одного з пунктів пропуску у Львівській області. Обвинувачений зміг перевести сімох військовозобов'язаних. Назад в Україну чоловік повертався вже без ухилянтів. Під час переправлення ще одного чоловіка через пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» 29 червня 2023 року військовозобов'язаний, який мав бути нібито другим водієм автомобіля, не зміг пояснити прикордонникам мету виїзду.

Під час судових засідань обвинувачений повністю визнав свою провину. Суддя Володимир Галин визнав винним Андрія Дудяка у незаконному переправленні людей через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою (ч. 2 ст. 332 ККУ), але призначив три роки іспитового терміну.