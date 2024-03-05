За спробу незаконного перетину кордону України на ухилянтів склали адмінпротоколи

Прикордонники Мукачівського загону затримали групу з дев’яти ухилянтів з різних областей України. Кожен з них заплатив переправникам від 8 до 12 тис. доларів.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 5 березня, військовозобов’язаних чоловіків затримали опівночі поблизу українсько-угорського кордону.

«9 осіб, які намагалися незаконно потрапити на територію Угорщини затримали прикордонники відділу “Лужанка” Мукачівського загону. Затриманими виявилися жителі Хмельницької, Львівської, Донецької, Сумської, Київської, Тернопільської та Закарпатської областей. За “нічну прогулянку” у прикордонні, кожен з них заплатив переправникам від 8 до 12 тисяч доларів», – інформують у ДПСУ.

За спробу незаконного перетину державного кордону України на ухилянтів склали адмінпротоколи. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до організації незаконного переправлення чоловіків через кордон.