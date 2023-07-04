Злочинці розбили вікно припаркованого авто

У Червонограді двоє юнаків обікрали автомобіль військовослужбовця. Хлопці, яким 18 та 15 років, розбили вікно у припаркованому авто і вкрали звідти два бронежилети, дві каски та дві військові сумки. Юнаків затримали по гарячих слідах, повідомила прес-служба поліції у вівторок, 4 липня.

Інцидент трапився у ніч на понеділок. 3 липня. На вулиці Шухевича, неподалік центру міста, двоє зловмисників розбили скло у припаркованому мікроавтобусі Mercedes Vito, власником якого є військовослужбовець ЗСУ. Злочинці викрали з машини два бронежилети, каски та сумки військового.

«За допомогою камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що до вчинення крадіжки причетні двоє місцевих мешканців віком 18 та 15 років. Речові докази у них вилучено», – розповіли у поліції.

Слідчі Червоноградського відділу поліції повідомили старшому зловмиснику про підозру крадіжці, йому загрожує до восьми років ув'язнення. До слова, хлопця підозрюють і в інших крадіжках скоєних у Червонограді. Другий злочинець ще неповнолітній, тому питання про притягнення його до відповідальності вирішується.

Нагадаємо, в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою чи вимагання передбачені максимальні терміни покарання.