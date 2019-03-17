У Новому Роздолі карета швидкої застрягла на бездоріжжі

Витягати машину та транспортувати хворого довелося рятувальникам

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 10:361700

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У суботу, 16 березня, у місті Новий Розділ на Львівщині на ґрунтовій дорозі застрягла карета швидкої, яка прямувала на виклик. Про це 17 березня повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області.

Повідомлення про цей випадок на лінію «101» надійшло о 13:21. Автомобіль швидкої Peugeot Boxer застряг на вул. Чорновола, де ґрунтове покриття розмокло після дощу.

Рятувальники пожежно-рятувального відділення відбуксирували автомобіль на тверду дорогу. Оскільки медики не могли продовжувати рух на своєму автомобілі через незадовільний стан дороги, на виклик довелось виїхати на пожежно-рятувальному автомобілі.

Потерпілий чоловік, якому викликали швидку, був у важкому стані і без свідомості. Після надання першої медичної допомоги рятувальники та медики транспортували хворого до автомобіля швидкої допомоги, яким його відвезли в лікарню.

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