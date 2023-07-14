Мостиський районний суд Львівщини виніс вирок керівнику ІТ-компанії, який спробував перетнути кордон з підробленими висновком військово-лікарської комісії про непридатність до служби. Суд призначив йому покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, уродженець Рівного Ярослав Гошовський наприкінці червня 2023 року знайшов в інтернеті бланки тимчасового посвідчення військовозобов’язаного та довідки військово-лікарської комісії. Чоловік вирішив підробити документи, вказавши свої дані та інформацію щодо його непридатності до військової служби із виключенням з військового обліку.

3 липня Ярослав Гошовський спробував перетнути кордон у пункті пропуску «Шегині – Медика» на підставі підроблених ним документів. Однак його викрили прикордонники. Нагадаємо, що під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїздити за кордон, якщо не отримають дозвільних документів.

Під час досудового розслідування обвинувачений визнав свою провину. У матеріалах справи вказано, що Ярослав Гошовський є уродженцем Рівного, керівником ТОВ «Рансайт». Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, це київська компанія, яка займається комп’ютерним програмуванням.

Обираючи покарання обвинуваченому, суд врахував те, що він є раніше не судимим, має на утриманні 8-річну дочку, здійснив добровільний перерахунок коштів на потреби ЗСУ (суму донату у вироку не вказано).

Справу розглянув суддя Юрій Білоус, який дослідив усі матеріали справи та визнав обвинуваченого винним у підробці документів, призначивши 17 тис. грн штрафу.