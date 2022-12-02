Жінка загинула унаслідок наїзду Volkswagen Transporter

Ввечері четверга у Самбірському районі Львівщини мікроавтобус збив 67-річну жінку, яка від отриманих травм померла на місці ДТП. Про це повідомляє Нацполіція Львівщини.

Аварія трапилась 1 грудня близько 18.40 на вулиці Валовій у місті Рудки Самбірського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Transporter, 24-річний житель Львівського району, здійснив наїзд на 67-річну місцеву мешканку. Від отриманих внаслідок ДТП травм літня жінка померла на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.