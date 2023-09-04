Прикордонники знайшли два дрони

У Львівській області, поблизу села Липник, прикордонники знайшли два безпілотники, якими невідомі намагалися транспортувати сигарети через кордон. Крім дронів, контрабандисти втікаючи залишили мікроавтобус з пультами управління та ноутбуки. У прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби у понеділок, 4 вересня, розповіли, що про шум від безпілотників прикордонникам повідомили військовослужбовці відділу «Рава-Руська».

Інцидент трапився на відстані 12 кілометрів від кордону з Польщею. «Для перевірки інформації про безпілотники від прикордонного підрозділу висунулися додаткові наряди. Згодом на околиці Липника прикордонники виявили мікроавтобус Mercedes, в якому знаходилися пульти управління, гвинти, саморобні акумулятори та ящик цигарок», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Речі контрабандистів знайшли біля села Липник (Фото прес-служби Західного регіонального управління Держприкордонслужби)

Прикордонники з допомогою службового собаки перевірили місцевість та знайшли два безпілотники. Поблизу дронів, у лісосмузі, лежали три ноутбуки. Все знайдене прикордонники передали поліцейським.