На Львівщині незаконно привласнили землю вартістю ₴5 млн

Земля була розташована за межами населеного пункту

Поліція викрила незаконне привласнення 1,8 га землі на Львівщині. Посадовець однієї з сільських рад області внаслідок «махінацій» завдав державі збитків на 5 мільйонів гривень. Про це повідомляє департамент захисту економіки Національної поліції України.

«Правоохоронці встановили, що землевпорядник однієї з сільрад області протягом 2005-2008 років здійснював незаконне виділення землі. Посадовець, зловживаючи службовим становищем, надав 12 місцевим жителям земельні ділянки під забудову, загальною площею 1,8 гектарів», ‒ йдеться у повідомленні поліції.

Про який район йдеться - поліція не коментує, однак зазначає, що завдяки підробленій документації, приватизували земельні ділянки, які були за межами населеного пункту. Така земля могла надаватись у власність лише органом виконавчої влади, а не посадовцями сільської ради. Також, за законом, такі ділянки не можуть надаватися для будівництва житла.

Правоохоронці встановили, що ринкова вартість 1,8 га незаконно виділених земельних ділянок становить близько 5 мільйонів гривень.

12 січня посадовцю повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.