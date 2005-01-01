На Львівщині обмежили рух вантажного транспорту у спеку

СуспільствоОрися Шиян, 30 травня2970

До теми

На Львівщині тимчасово обмежили рух вантажного транспорту у спекотну погоду. Відповідне рішення прийняла Служба автомобільних доріг 30 травня, повідомляє прес-служба патрульної поліції Львівської області.

Обмеження є для транспортних засобів вагою понад 24 тонни з осьовим навантаженням більше 7 тонн. Такі фури у спекотні дні при температурі повітря понад 28°С не можуть їздити дорогами з 10:00 до 22:00.

«Обмеження запроваджене у зв'язку з тим, що великовантажний транспорт у спеку спричиняє руйнування доріг, внаслідок чого утворюється колійність, напливи, зсуви та інші деформації», ‒ пояснили у патрульній поліції. А також додали, що обмеження не стосуються транспорту, який перевозить вантаж, що швидко псується.

У зазначений час фури мають перебувати у спеціально відведених місцях відстою:

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Поліція виявила у Львові виїзд на маршрути 23 несправних автобусів ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук