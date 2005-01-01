На Львівщині обмежили рух вантажного транспорту у спеку

На Львівщині тимчасово обмежили рух вантажного транспорту у спекотну погоду. Відповідне рішення прийняла Служба автомобільних доріг 30 травня, повідомляє прес-служба патрульної поліції Львівської області.

Обмеження є для транспортних засобів вагою понад 24 тонни з осьовим навантаженням більше 7 тонн. Такі фури у спекотні дні при температурі повітря понад 28°С не можуть їздити дорогами з 10:00 до 22:00.

«Обмеження запроваджене у зв'язку з тим, що великовантажний транспорт у спеку спричиняє руйнування доріг, внаслідок чого утворюється колійність, напливи, зсуви та інші деформації», ‒ пояснили у патрульній поліції. А також додали, що обмеження не стосуються транспорту, який перевозить вантаж, що швидко псується.

У зазначений час фури мають перебувати у спеціально відведених місцях відстою: