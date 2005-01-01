На Львівщині очікують грози та шквали

Цілий тиждень на Львівщині дощитиме, прогнозують синоптики. 12 червня очікуються грози, подекуди град, пориви сильного вітру. За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 12 червня вдень і до кінця доби будуть сильні дощі, місцями зливи; пориви північно-західного вітру та місцями шквали 17-22 м/с, град. Температура повітря вночі 13-15° тепла, вдень 24-26° тепла. 13 червня також можливі короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 10-15° тепла, вдень 23-28° тепла. 14 червня — хмарно з проясненнями. Вночі місцями, а вдень по всій території Львівщини короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 12-17°, вдень 22-27° тепла. 15 та 16 червня ‒ короткочасні грозові дощі. 16 червня місцями короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 12-17° тепла, вдень 23-29° тепла. Також 12-13 червня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5 - 1,5 м.

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