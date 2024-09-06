Перекрита дорога «Яворів-Грушів» веде до пункту пропуску «Грушів-Будомєж»

Вранці у п’ятницю, 6 вересня, а також протягом вихідних через проведення чемпіонату України з велоспорту будуть обмеження у русі транспорту у Яворівській громаді. Прикордонники інформують про перекриття дороги «Яворів-Грушів», яка веде до пункту пропуску на кордоні з Польщею, та рекомендують, як об’їхати цю ділянку.

«Через проведення чемпіонату України з велоспорту працівники поліції перекриють автомобільний шлях у напрямку «Яворів-Грушів». Просимо громадян, які прямують у напрямку державного кордону, врахувати інформацію. Об'їзд буде здійснюватись автодорогою «Яворів-Немирів-Грушів», – написали прикордонники.

За даними Яворівської міськради, продовж трьох днів, 6-8 вересня, через змагання буде обмежений рух автотранспорту:

6 вересня буде обмежено рух дорогою від площі м. Яворова до с.Грушів з 11:00;

буде обмежено рух дорогою від площі м. Яворова до с.Грушів з 11:00; 7 вересня буде обмежено напрямок руху з площі міста Яворова до с. Чернилява (проведення благодійного веломарафону) з 10:00. В той же день з 13:00 буде обмеження руху центральними вулицями міста.

буде обмежено напрямок руху з площі міста Яворова до с. Чернилява (проведення благодійного веломарафону) з 10:00. В той же день з 13:00 буде обмеження руху центральними вулицями міста. 8 вересня буде обмежено проїзд центральними вулицями міста Яворова з 10:00.

Як повідомляв ZAXID.NET, Польща проводить ремонтні роботи в пункті пропуску «Гребенне-Рава-Руська», які планують завершити 12 вересня, також ремонтні роботи тривають у пункті пропуску «Медика-Шегині», через що прикордонники повідомляють про ускладнення в русі транспорту.