На дорозі підмило проїзну частину, зруйнований асфальт та підпірні стінки

Через негоду і розмиття доріг на Львівщині продовжують лагодити інфраструктуру. Від понеділка, 12 червня, тимчасово перекрили рух для проїзду транспорту на автошляху Східниця – Верхнє Синьовидне. Про це повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

На цій автомобільній дорозі загального користування у багатьох місцях підмило проїзну частину, зруйноване асфальтобетонне покриття та габіонні підпірні стінки.

«Щоб провести невідкладні роботи з відновлення зруйнованої проїзної частини автошляху Східниця – Верхнє Синьовидне, цю ділянку дороги тимчасово перекрили для проїзду транспорту. Підрядна організація вже почала роботи. Прошу водіїв бути уважними та пам’ятати про тимчасові обмеження», – зазначив голова ЛОВА.

️Про відновлення руху на цій ділянці дороги повідомлять додатково.

Нагадаємо, під час негоди у Львівській області 10 червня стався паводок у Східницькій та Сколівській громадах. Вода затопила приблизно 100 домогосподарств, автомобілі, магазини та готелі. Крім цього, пошкоджені дороги та мости. У Львівському регіональному центрі з метеорології повідомили, що підтоплення в Східниці виникли насамперед через забруднення водойм.