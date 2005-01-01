На Львівщині після негоди 45 населених пунктів залишаються без електропостачання

Після негоди 45 населених пунктів залишаються без електрики

Унаслідок грози, яка пройшла на Львівщині ввечері, 12 червня, без електропостачання залишилося 77 населених пунктів. Працівники ПАТ «Львівобленерго» частково відновили електропостачання. Проте знаструмленими залишаються 45 населених пунктів в 11-ти районах області.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі ПАТ «Львівобленерго», станом на 8:00 середи, 13 червня, без електроенергії в області залишаються 45 населених пунктів повністю та 23 – частково. Це населені пункти у Бродівському, Буському, Городоцькому, Жовківському, Золочівському, Кам’янка-Бузькому, Мостиському, Пустомитівському Самбірському, Сокальському та Турківському районах Львівщини.

Для відновлення електропостачання «Львівобленерго» задіяло 90 працівників у складі 22 бригад та 25 одиниць техніки. Електропостачання планують відновити впродовж дня.

Нагадаємо, у вівторок, 12 червня, у Яворові під час грози вітер зірвав декілька дахів та повалив дерева.

Також, як повідомили у відділі комунікації Головного управління ДСНС, у с. Страшевичі Старосамбірського району наслідок сильних поривів вітру з двоповерхового житлового будинку зірвало металеву покрівлю разом із кроквами на площі 108 м2 та 18 листів шиферу з двоповерхового житлового будинку.