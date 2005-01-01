На Львівщині після негоди 45 населених пунктів залишаються без електропостачання

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 09:313010

До теми

На Львівщині після негоди 45 населених пунктів залишаються без електропостачання
фото ЛОДА
Після негоди 45 населених пунктів залишаються без електрики

Унаслідок грози, яка пройшла на Львівщині ввечері, 12 червня, без електропостачання залишилося 77 населених пунктів. Працівники ПАТ «Львівобленерго» частково відновили електропостачання. Проте знаструмленими залишаються 45 населених пунктів в 11-ти районах області.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі ПАТ «Львівобленерго», станом на 8:00 середи, 13 червня, без електроенергії в області залишаються 45 населених пунктів повністю та 23 – частково. Це населені пункти у Бродівському, Буському, Городоцькому, Жовківському, Золочівському, Кам’янка-Бузькому, Мостиському, Пустомитівському Самбірському, Сокальському та Турківському районах Львівщини.

Для відновлення електропостачання «Львівобленерго» задіяло 90 працівників у складі 22 бригад та 25 одиниць техніки. Електропостачання планують відновити впродовж дня.

Нагадаємо, у вівторок, 12 червня, у Яворові під час грози вітер зірвав декілька дахів та повалив дерева.

Також, як повідомили у відділі комунікації Головного управління ДСНС, у с. Страшевичі Старосамбірського району наслідок сильних поривів вітру з двоповерхового житлового будинку зірвало металеву покрівлю разом із кроквами на площі 108 м2 та 18 листів шиферу з двоповерхового житлового будинку.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

«Львівобленерго» знеструмить частину будинків у чотирьох районах Львова ZAXID.NET
У Яворові під час грози вітер зірвав декілька дахів та повалив дерева ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук