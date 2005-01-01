У Яворові під час грози вітер зірвав декілька дахів та повалив дерева

Негода завдала збитків мешканцям Яворова

У вівторок, 12 червня, під час грози, яка була у другій половині дня, у Яворові вітром зірвало декілька дахів. Були пошкоджені автомобілі. Також сильний вітер повалив дерева, декілька населених пунктів у районі залишились без світла.

За попередньою інформацією Головного управління ДСНС Львівщини, у Яворові з 5 будівель вітер зірвав дах. Як повідомляє сайт «Яворів Інфо», у на вул. Маковея, 62 під час грози зірвало дах. Частини конструкцій попадали на машини, які були припарковані біля будинку.

Фото Яворів Інфо та Яворівської міської ради

Над ліквідацією наслідків негоди працюють комунальники, а також мешканці Яворова.

Також, як зазначено на сайті, в Яворівській міській раді створили комісію, щоби пізніше компенсувати мешканцям завдані під час негоди збитки.