Чоловік загинув на місці від отриманих травм

На Львівщині під час сімейної сварки 45-річна жінка зарізала свого 47-річного чоловіка. Інцидент трапився у п’ятницю, 22 листопада, близько 16:30 в одному з сіл Шептицького району. Її затримала поліція.

«Під час побутового конфлікту жінка вдарила чоловіка кухонним ножем, спричинивши йому смертельні травми. Конфлікт між подружжям виник під час розпивання спиртного. Від отриманих травм 47-річний чоловік помер на місці події», – повідомили у поліції.

Поліцейські затримали підозрювану. За умисне вбивство її можуть засудити до 15 років позбавлення волі.