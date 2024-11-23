Інцидент трапився на центральному проспекті Шептицького

У Шептицькому поліцейські затримали зловмисника, який поранив ножем перехожого. Між чоловіками виник раптовий конфлікт, який переріс у бійку із застосуванням ножа.

Як з’ясували слідчі, 21 листопада близько 16:20 на проспекті Шевченка у Шептицькому між двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Підозрюваний завдав чоловіку удар ножем в груди, а сам втік з місця події. Потерпілого, 24-річного мешканця села Шептицького району, з важкими травмами госпіталізували.

Медики лікарні повідомили у поліцію про пацієнта з проникаючим пораненням грудної клітки. Слідчі і криміналісти встановили підозрюваного – це 40-річний житель Шептицького.

Поліцейські затримали його і повідомили про підозру за ч.1 ст.121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). За це передбачене позбавлення волі від п’яти до восьми років. Досудове розслідування триває.