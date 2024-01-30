Полювання під час війни заборонене

Працівники Держекоінспекції у Львівській області виявили на території мисливських угідь Червоноградської міської організації Українського товариства мисливців і рибалок нутрощі і дві шкіри європейських козуль. Вони звернулися в поліцію, щоб розшукати браконьєрів, адже під час воєнного стану полювання заборонене.

Збитки, завдані внаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання, становлять 64 тис. грн, повідомляють у прес-службі Держекоінспекції у Львівській області.

Відповідно до наказу Львівської обласної військової адміністрації від 8 серпня 2022 року встановлено заборону на полювання на території Львівської області до припинення дії або скасування воєнного стану в Україні, за винятком регулювання чисельності окремих мисливських видів звірів з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Браконьєрам загрожує дисциплінарна, адміністративна, цивільно-правова або кримінальна відповідальність.