Старосамбірський районний суд Львівської області покарав мисливця Івана Матійцьо, який незаконно полював на території природно-заповідного фонду України. Тепер порушник має заплатити 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться в матеріалах справи, у жовтні минулого року Іван Матійцьо незаконно полював на території природно-заповідного фонду України, а саме регіонального ландшафтного парку «Верхньодністровські Бескиди». 50-річний чоловік мав із собою розчохлену гладкоствольну мисливську рушницю ІЖ-27Е, заряджену двома набоями, не маючи жодного дозволу.

«Такими своїми діями вчинив кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.248 КК України, тобто незаконне полювання на об'єктах природно-заповідного фонду», – йдеться в матеріалах справи.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Суд врахував щире каяття обвинуваченого, та все ж визнав Івана Матійцьо винним у незаконному полюванні та призначив покарання у виді штрафу – 17 тис. грн. Зброю, яку вилучили у чоловіка, суд ухвалив конфіскувати.

Зазначимо, на території України до завершення воєнного стану діє тимчасова заборона на полювання.