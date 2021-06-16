Зниклому Марянові Когуту 33 роки, він мешкає у селі неподалік Великих Мостів

Поліцейські Львівщини розшукують зниклого 33-річного Мар’яна Когута. Житель Червоноградського району вранці 12 червня виїхав з дому на своєму Volkswagen Sharan і з того часу не виходить на зв'язок, повідомили у поліції.

Зниклий Мар’ян Когут – мешканець с. Стриганка, що у Червоноградському районі. У суботу вранці, 12 червня, чоловік виїхав з дому на своєму автомобілі Volkswagen Sharan сріблястого кольору і з того часу не виходить на зв'язок.

Однак за даними поліції, через два дні після зникнення, у понеділок вночі 14 червня, Мар’яна Когута бачили у Винниках.

У поліцію про зникнення чоловіка повідомила його матір. Як відомо ZAXID.NET, Мар'ян Когут офіційно не працює. Він розлучений, але має добру репутацію і раніше ніколи не зникав.

У день зникнення Мар’ян Когут був у куртці кольору хакі, червоній футболці та коричневому взутті. Зниклий чоловік худорлявий, має 180 см росту. Автомобіль яким керував Мар’ян Когут – сріблястого кольору з номерним знаком ВС 1929 ІО.

Якщо хтось знає місце перебування зниклого Мар’яна Когута поліція просить негайно їм про це повідомляти.