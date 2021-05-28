Мешканець села Летня Роман Середяк зник тиждень тому

На Львівщині поліція офіційно оголосила в розшук безвісти зниклого тиждень тому 58-річного мешканця села Летня Дрогобицького району Романа Середяка. Чоловік вийшов з дому 22 травня і зник. Про те, де він зараз перебуває, нічого не відомо.

У Дрогобицькому райвідділі відділі поліції розповіли ZAXID.NET, що востаннє Романа Середяка бачили односельчани 22 травня. Чоловік проживає сам у селі Летня Меденицької громади. Цього дня він пішов з дому, залишивши мобільний телефон в будинку, та зник. Про його зникнення 27 травня в поліцію заявила донька, яка проживає в Дрогобичі. Вона приїхала до батька та виявила його відсутність.

Зараз поліцейські вивчають записи відеокамер, де міг проходити зниклий, та проводять опитування людей, які могли його бачити.

Прикмети зниклого: зріст близько 170 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке світле. Був одягнений у камуфляжну жилетку, камуфляжні штани. Особливі прикмети – розмите татуювання на лівому плечі у вигляді космодрому.

Усіх, хто має інформацією про зниклого, просять повідомити за номерами 068 6295159, 063 9567300, 096 9700885 або 102.