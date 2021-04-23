36-річний мешканець села Куткір Віктор Биков оголошений в розшук як безвісти зниклий

У п’ятницю, 23 квітня, поліцейські оголосили в розшук 36-річного мешканця села Куткір Золочівського району Віктора Бикова, який зник безвісти п’ять днів тому. Чоловік працює робітником у Винниках, цього дня повертався з роботи додому та зник.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що 36-річний Віктор Биков проживає за 14 км від Буська – на хуторі Марушка, що належить до села Куткір Золочівського району. Вранці 19 квітня він поїхав на роботу у Винники, де мав працювати до 20:00. Близько 21:00 у телефонній розмові із своєю мамою чоловік повідомив, що перебуває у Львові біля станції «Підзамче», звідки збирається електричкою їхати додому. Однак, Віктор Биков додому так і не повернувся. Станом на 23 квітня про те, де він перебуває, нічого не відомо.

Віктор Биков неодружений, проживає з батьками, які і звернулися в поліцію про його зникнення.

Прикмети зниклого: зріст 170 см, кремезної тілобудови, волосся чорного кольору із залисинами. Був одягнений у куртку синього кольору, джинси синього кольору, сорочку в клітинку синього кольору, кашкет чорного кольору. При собі мав мобільний телефон.

Усіх, хто має інформацію про місце перебування зниклого, просять повідомити в золочівську поліцію за номерами телефонів: 0(264) 2-16-38 або 0679463423.