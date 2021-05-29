26-річна Віра Лескова вийшла з дому ще 19 травня і з того часу з нею відсутній зв'язок

Поліція оголосила в розшук 26-річну львів’янку Віру Лескову. Жінка вийшла з дому 19 травня і з того часу з нею відсутній зв'язок. З власних джерел у поліції ZAXID.NET відомо, що пошуки Віри зосередженні у Личаківському районі міста.

Раніше Віра Лескова вже зникала, але її рідні не подавали заяв до поліції, бо жінка швидко поверталася додому, про це ZAXID.NET дізнався з власних джерел.

Цього разу Віра Лескова зникла 19 травня і вже десять днів не виходить на зв'язок. У жінки майже немає друзів, вона також не користується мобільним телефоном.

У день зникнення Віра Лескова була одягнена в чорні джинси та чорний светр, взута була у чорно-білі кросівки. Віра носить з собою біло-зелений рюкзак.

Якщо комусь відомо де перебуває Віра Лескова поліція просить повідомляти за номером 102.