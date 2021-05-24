Персонал Львівського геріатричного пансіонату звернувся в поліцію через зникнення одного з мешканців

У понеділок, 24 травня, львівська поліція оголосила в розшук 87-річного Олексія Солодкого, мешканця Львівського геріатричного пансіонату, який зник безвісти дев’ять днів тому.

Як повідомили ZAXID.NET у Львівському районному управлінні поліції, Олексій Солодкий, 1934 року народження, 15 травня цього року пішов з приміщення Львівського геріатричного пансіонату, що на вул. Медової Печери у Львові, і досі про його місце перебування жодної інформації немає.

87-річний чоловік вийшов з приміщення геріатричного пансіонату і зник безвісти (фото поліції)

Відомо, що чоловік хворіє атеросклерозом, раніше неодноразово самовільно залишав пансіонат, але за день-два повертався назад. Оскільки цього разу чоловік не повернувся до пансіонату вже довший час, працівники закладу 21 травня звернулися з заявою в поліцію. Зниклого офіційно оголосили в розшук.

Усіх, кому відоме місце перебування розшукуваного, просять повідомити за номерами телефонів 0630794883 або 102.

P.S. Після оприлюднення інформації про розшук зниклого у поліцію зателефонував лікар Львівської обласної психлікарні та повідомив, що чоловік перебуває в них на лікуванні. Туди його доправили медики швидкої з однієї з вулиць міста.