У Львові громадська організація «Старість на радість», яка допомагає та підтримує мешканців геріатричних пансіонатів, запустила нову ініціативу – «Vbrani», яка займається виготовленням в'язаних речей. Тепер жінки Львівського геріатричного пансіонату, що на вулиці Медової Печери, в'яжуть шкарпетки. Щоп'ятниці для них там влаштовують майстер-класи. А вже готові вироби волонтери продають. Таким чином бабусі мають цікаве заняття та заробляють гроші.

Пані Оля майстерність в'язати перейняла ще від своєї мами. Зараз жінка мешкає у геріатричному пансіонаті. Тож відвідує майстер-класи, бо в'язання – це справа, яка приносить їй задоволення. Фіолетовий колір для шкарпеток, каже жінка, обрала невипадково і навіть має свої лайфхаки.

«Фіолетовий колір мені дуже подобається. Тому що у молоді роки в мене навіть одежа була така – чи то светр, чи гольфик. Я в'яжу зразу пару, тому що, якщо в'язати окремо одну шкарпетку, окремо другу, то треба рахувати кожного разу. А так одну порахувала, а другу вже в'яжу напам'ять. І вони виходять одинакові», – розповідає мешканка геріатричного пансіонату пані Ольга.

Приходить на майстер-класи і пані Богдана. Жінка одягнута в красиву шапку, яку зв'язала власноруч. І вже так її полюбила, що й годі скинути. Старенька також живе у геріатричному пансіонаті.

«Маю час, то що буду робити? А тут приємно. Все-таки щось зробила. Не пропав даремно час. В'яжу не тільки на заняттях. Беру на цілий тиждень, щоб було що робити», – каже мешканка геріатричного пансіонату пані Богдана.

У всьому жінкам допомагає майстриня. Заняття для них вона проводить щоп'ятниці вже з лютого. Їх постійно відвідують п'ять бабусь. За активною роботою лунають і теплі розмови. Рукодільниці вже навіть виконали своє перше замовлення. Готові шкарпетки передали у дитячий будинок.

«Це було 16 пар шкарпеток. Це був такий азарт, тому що потрібно було за певний термін їх зв'язати. Ми вибирали, які саме будемо в'язати. Нитки, спиці також підбирали. В'язали перші пари, дивилися, які є можливо недоліки. Нитки нам надсилають хороші люди. І ми вибираємо з того, що є, і тоді в'яжемо», – говорить майстриня з в'язання Наталія.

Такі творчі заняття для бабусь влаштовує громадська організація «Старість на радість». Волонтери запустили нову соціальну ініціативу – «Vbrani». Так хочуть допомогти мешканцям пансіонату цікаво проводити час, та ще й заробити.

«В нас є така концепція, що більшу частину коштів отримує кожна майстриня, кожна бабуся. Є частина, яка виділяється на сировину і певний відсоток йде на оплату майстрині, яка допомагає зв'язувати, зшивати усі вироби», – розповідає засновниця ГО «Старість на радість» Оксана Бриндзак.

Ідею в'язати вироби дівчата плекали більше року. Не випадково обрали і назву – Вбрані.

«В нас був такий випадок одного разу. Бабуся Катерина, яка живе в нас в геріатричному пансіонаті, я ніколи не забуду, вона хотіла подарувати мені шапку. Я до неї прийшла, ми сиділи і пили каву. І вона розказувала, як любить в'язати. І от в нас якось виникла ідея, щоб розвивати це», – каже волонтерка ГО «Старість на радість» Тетяна Лукеря.

«Чому «Vbrani»? Бо більшості наших волонтерів бабці запитували: ти вбрався? Ти добре вбраний? І тому таку назву ми визначили запозичити в стареньких», – додає засновниця ГО «Старість на радість» Оксана Бриндзак.

Отримати трішки тепла від бабусь може кожен. Аби придбати їхні роботи, варто звернутись до громадської організації «Старість на радість», або ж знайти сторінку «Vbrani» в інстаграмі.

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