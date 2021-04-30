Допомоги благодійників зараз потребують 60 дітей, якими опікується благодійний фонд «Крила надії». Усі вони із невиліковними недугами, а харчуються спеціальними сумішами.

Дітям потрібні висококалорійні напої та каші, які вводять через зонд або у вену. На жаль, це єдина їжа, яку можуть приймати ці діти. Це малеча із муковісцидозом, спінально-м’язовою атрофією, порушеннями центральної нервової системи та іншими хронічними захворюваннями.

Минулого року благодійний фонд ініціював міську та обласну програми з фінансування їжі для таких дітей. Їх підтримали, однак через бюрократичні процеси, реалізувати це так швидко не вдалося.

Зараз фонд мусить зібрати 250 тис. грн, щоби закупити спецхарчування на травень. Для однієї дитини на день воно коштує до 1,5 тис. грн. Тому батьки часто не в змозі самостійно забезпечити потреби дітей.

«Ми маємо договори з постачальниками, які в принципі дають нам трошки нижчу ціну, дають знижки, тому що входять у наше становище і це харчування воно не завжди є в такому вільному доступі. Його можна тільки от закупити в постачальників. Тому краще пересилати кошти, щоб ми його закупляли. Я знаю потребу кожної дитини, яка підтверджена виписками від лікаря», – пояснила Анастасія Ткачук, координаторка паліативної програми БФ «Крила надії».

Пожертви фонд приймає на спеціальний рахунок.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк, лише для клієнтів банку:

5169 3305 1998 0178

Для переказу з інших банків:

IBAN UA733052990000026005041005761

код ЄДРПОУ

35620901

Для переказів з-за кордону і загалом – за посиланням.

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