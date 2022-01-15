Поліція затримала псевдомінувальника у той же день

У селі Жовтанці на Львівщині 36-річний місцевий мешканець повідомив про неправдиве замінування сільської ради.

Як повідомили у поліції, інцидент трапився у пʼятницю, 14 січня, близько 17:00. До поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі Жовтанецької сільської ради.

На місце виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи, які обстежили будівлю сільради, однак вибухівки не знайшли.

Того ж дня в поліції зʼясували, що псевдомінувальником сільради виявився 36-річний місцевий мешканець. Після дзвінка в поліцію він знищив мобільний телефон та сім-карту.

Його затримали за ч. 1 ст. 259 ККУ (неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Якщо його провину доведуть, псевдомінувальнику загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі.