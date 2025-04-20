На Львівщині електропоїзд на смерть збив 90-річну жінку, яка переходила колії. Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Інцидент трапився в суботу, 19 квітня, близько 18:48 на 23-му кілометрі перегону «Верхні Гаї – Дрогобич». Поблизу села Болехівці Дрогобицької громади електропоїзд сполученням Трускавець – Київ наїхав на 90-річну мешканку села Дуліби.

Від отриманих травм жінка загинула на місці. Обставини події встановлює поліція.